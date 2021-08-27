Катунь24: В Барнауле начали ремонтировать детскую поликлинику № 14

Второй этаж планируют обновить уже до конца декабря.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле начали ремонтировать детскую поликлинику № 14

Педиатры и узкие специалисты продолжают принимать пациентов: они временно переехали в другие кабинеты в том же здании. Всего к 14 поликлинике прикреплены около 30 тысяч детей.

В здании появится новое напольное покрытие, двери и освещение. Строители покрасят стены, установят потолки. Выполнят сантехнические и электромонтажные работы. Устранят неполадки с интернетом, чтобы врачи быстрее вели прием пациентов.

Поликлинику отремонтируют по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». Стоимость работ только на втором этаже составит около 14 миллионов рублей из федеральных и краевых средств. Это лишь часть масштабных изменений: сейчас для городской поликлиники №14 строят новое здание. Его планируют завершить к 2022 году.

Катунь24