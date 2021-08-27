Катунь24: В центре Барнаула появилось место под высотную застройку

В центре города продают участок на улице Интернациональной, 131 (напротив БЦ «Идеал-2»). На сайте объявлений «Авито» уточняется, что территорию можно расширить за счёт покупки земель у владельцев соседних домов, которые уже дали согласие, сообщается на Алтайском портале недвижимости.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

В итоге будущий инвестор получит крупную площадку под строительство новых зданий, в том числе и высотных жилых домов. Рядом с освобождаемой территорией находятся метеорологическая станция, музей автоугона и единичные ветхие частные дома. А чуть дальше располагаются кварталы, которые активно застраиваются высотками. Участок в 6 соток обойдётся в 8 500 000 рублей, но собственник готов рассмотреть обмен на квартиры в готовых и строящихся домах.

По новым правилам застройки и землепользования города эта часть улицы Интернациональной относится к зоне СОД-2, которая позволяет строить жилые дома высотой до 25 этажей, а также коммерческие и административные объекты любых направлений.

Однако рядом находится несколько зданий, охраняемых государством. Это наложит ограничения на проектируемые здания.

Катунь24