Катунь24: ВПР – это катастрофа: педагоги Алтайского края поддержали инициативу по отказу от Всероссийских проверочных работ

Более 280 тысяч юных жителей Алтайского края сядут в этом году за парты 1 сентября. Правда, в этом году будут присутствовать и ограничения, связанные с пандемией — линейки пройдут только в 1, 9 и 11 классах, сам учебный процесс будет проходить с соблюдением строгих санитарных норм. Но есть и другие новости: возможно, скоро ученикам не придется писать Всероссийские проверочные работы.

Фото: static.kremlin.ru

С таким предложением выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она озвучила эту мысль на прошедшем Госсовете, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

«Мы просим рассмотреть и дать Рособрнадзору поручение серьёзно, многократно снизить количество формальных, избыточных, дублирующих и других форм контроля, проверок. И второе поручение – это по возможности снизить Всероссийские проверочные работы, а также другие контрольные и мониторинговые мероприятия в школе», — сказала Шмелева.

Директор МБОУ «Михайловский лицей» Светлана Хребтиевская поддерживает инициативу и надеется, что ее реализуют.

«Такая контрольная работа не вписывается в формат урока, – объясняет она. – Идет сбой расписания. Мы вынуждены менять расписание, начинается неразбериха. Ученики пишут ВПР по одному предмету за счет другого предмета. К тому же это нагрузка на ребенка. Как бы ему ни объясняли, что это пройденный материал, в любом случае ребенок испытывает стресс. Тем более это охватывает не темы прошлых уроков, когда все еще свежо в голове, а широкий спектр тем. В целом ВПР – это большой «перегруз» как для ученика, так и для учителя», — подчеркивает Хребтиевская.

Елена Шмелева считает, что необходимо в целом снизить количество проверочных работ. Равно как и освободить педагогов от излишней бумажной отчетности: она говорила об этом ранее. Последнее, по мнению председателя Алтайской краевой организации Общероссийского профсоюза работников образования Юрия Абдуллаева, выражает боль всех учителей.

«Сегодня все эти бумажки, отчетности мешают педагогу учить и воспитывать детей. У него на это просто катастрофически не хватает времени», — отмечает он.

Но отдельных мер недостаточно, чтобы сделать новую российскую школу современной, эффективной, а образовательный процесс – по-настоящему гибким и ориентированным на потребности учеников. Предложение Елены Шмелевой – разработать новый стандарт школьного образования. Во многом он уже опробован на базе образовательного центра «Сириус», которым руководит Шмелева. Путин предложил воспользоваться накопленным опытом в новом стандарте «школ большой страны». И в целом сделать нормой, когда формирование образовательной среды ведется комплексно.

«Дело не только в покраске стен и установке коммуникаций, а в том, чтобы понять, что ребята хотят, а потом сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней – и школьников, и педагогов, и родителей. Чтобы развитие школы, её обустройство было общим делом, чтобы в обновленных школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление, работали те кружки, спортивные секции и студии, которые организованы прежде всего по запросам ребят и по предложениям родителей, и чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», — сообщил президент РФ.

Важно отметить, что новая образовательная среда должна быть инклюзивной: дети с ограниченными возможностями здоровья должны иметь все возможности для обучения и полноценного общения со сверстниками. Все это смогут учесть и при проектировке новых учебных заведений. По словам Владимира Путина, к 2024 году в России запланировано ввести в строй 1300 новых школ. По данным Министерства образования Алтайского края, в ближайшие два года в городах и селах региона планируется ввести в строй 12 школ и пристроек. В новых учебных местах смогут получать знания более 4,5 тысячи детей.

Катунь24