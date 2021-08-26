Катунь24: В алтайском реабилитационном центре «Журавлики» появились новые тренажёры

24 миллиона рублей из федерального бюджета направили в Алтайский край на реализацию проекта «Доступная среда». Половину из этой суммы — на реабилитационное оборудование. Так новые тренажёры появились в краевом реабилитационном центре «Журавлики». Какие? Узнала наша съёмочная группа.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В алтайском реабилитационном центре «Журавлики» появились новые тренажёры

Основная задача эрготерапии – восстановление моторики. Дефектолог развивает и укрепляет мышцы людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, используя специальные тренажёры. В настоящее время барнаульский центр «Журавлики» помогает людям до 45 лет. Им важно развитие конкретных навыков, необходимых в жизни. Например, на тренажёрах они учатся завязывать шнурки и открывать ключом дверь. Важное место в центре занимает и социально-психологическая реабилитация.

По программе «Доступная среда в Алтайском крае» центр «Журавлики» получил больше 3 миллионов рублей. На эти средства 30 сотрудников прошли курсы повышения квалификации по ранней помощи и психологическому сопровождению. Основная часть суммы пошла на приобретение оборудования. В гидромассажном кабинете появился подъёмник для маломобильных людей. Новые тренажёры установили на территории центра — это дорожки, имитирующие различные поверхности.

Дневной стационар реабилитационного центра «Журавлики» рассчитан на 42 человека, включая родителей детей. А дневной полустационар принимает по 100 человек ежедневно. Когда всё оборудование запустят в работу, у посетителей цента появится больше возможностей для самостоятельного пребывания здесь.

Катунь24