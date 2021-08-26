Катунь24: В театре кукол «Сказка» прошёл предпремьерный показ спектакля о допросе в отделении полиции

«Быть серым и неинтересным — это преступление», — так считают герои спектакля «Человек из Подольска», предпремьерный показ которого состоялся в театре кукол «Сказка».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В театре кукол «Сказка» прошёл предпремьерный показ спектакля о допросе в отделении полиции

Музыкальные предпочтения, отношение к работе и любовь к родному городу говорят о человеке гораздо больше, чем паспорт. В этом убеждены герои пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Премьера одноимённого спектакля состоялась в краевом театре кукол «Сказка». Действие происходит в отделении полиции. Именно туда доставляют главного героя. Воспитательная работа проходит под музыку, которую специально для постановки написал композитор Алексей Чуканов.

«Я не думаю, что вообще театр призван чему-то учить. Театр призван будить эмоцию, будить сознание человека, задавать вопросы. Помогать зрителю искать ответы, может быть, на них. Но никак не учить и не морализировать», — поделилась театральный режиссёр Светлана Дорожко.

«Человек из Подольска» рассчитан на взрослую аудиторию — старше 16 лет. Премьера запланирована на октябрь этого года. Это второй спектакль «Сказки», который можно посмотреть исключительно вечером.

Это популярная в нашей стране пьеса. В 2020 году по ней даже сняли фильм. Но и режиссёр новой постановки, и его первые зрители отмечают, что просмотр киноверсии никак не помешает восприятию кукольного спектакля. Это совсем другая история.

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