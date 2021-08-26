Катунь24: В России запретили звуковую рекламу на зданиях и столбах
С 25 августа 2021 года торговые точки и другие организации не смогут продвигать товары и услуги с помощью громкоговорителей.
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Раньше жители домов, прилегающих к крупным магазинам и торговым центрам, вынуждены были едва ли не круглосуточно непрерывно слушать одни и те же навязчивые сообщения. Это создавало социальную напряженность.
Теперь же в России официально запрещено распространять рекламу с использованием звукового оборудования, расположенного на внешних фасадах зданий, крышах и других элементах строений. Это же относится и к жилым домам.
Соответствующий закон 26 мая 2021 года подписал президент России Владимир Путин.
Напомним, с такой инициативой выступила дума Астраханской области. К депутатам нередко обращались граждане, которые жаловались на некомфортные условия проживания.