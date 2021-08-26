Катунь24: В правительстве Алтайского края обсудили готовность школ к 1 сентября

Информацию представили врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Наталья Борисюк, глава города Барнаула Вячеслав Франк, глава Залесовского района Александр Пластеев, глава Завьяловского района Николай Губерт.

Фото: Антон Федотов Embedded video for В правительстве Алтайского края обсудили готовность школ к 1 сентября

В этом году в школы края пойдут почти 280 тысяч детей, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края. Подавляющее большинство школьников (85 процентов) будут учиться в первую смену. С учетом эпидобстановки торжественные линейки организуют для учеников 1, 9 и 11 классов. Еще 106 тысяч детей в крае — дошкольники.

Как отметила Светлана Говорухина, министерство оценило готовность к новому учебному году школ, детсадов, учреждений дополнительного, профессионального образования, краевых центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все они готовы начать работу с 1 сентября. Обращалось внимание на антитеррористическую защищенность учреждений, соблюдение эпидемиологических требований, готовность обеспечить учащихся горячим питанием.

По словам Светланы Говорухиной, решается вопрос с педагогическими кадрами: вакансии закрываются за счет привлечения молодых специалистов, перераспределения нагрузки, переподготовки учителей.

Виктор Томенко поручил особое внимание уделять мероприятиям противоэпидемического характера: соблюдению ограничительных мер, превентивным мерам — таким, как вакцинация сотрудников. По данным Минобрнауки Алтайского края, уже привито 61,8 процента работников системы образования.

Катунь24