Катунь24: В Алтайском крае вспыхнули два комбайна во время уборочных работ

24 августа в крае произошло возгорание двух комбайнов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Михайловское Михайловского района загорелся комбайн «Десна-Полесье» 2018 года выпуска. На момент прибытия пожарных машина горела открытым пламенем. К тушению пожара было привлечено две автоцистерны и 5 человек личного состава. Площадь горения составила 6 кв. м.

Второй случай возгорания уборочной техники произошёл в селе Старобелокуриха Алтайского района. В поле горел комбайн CLASS 2021 года выпуска. С момента получения сообщения о пожаре до момента ликвидации огня прошло не более 20 минут. Пламя удалось быстро потушить, в результате никто не пострадал и пожар не перешел на сельскохозяйственные культуры.

По мнению сотрудников МЧС, самой типичной причиной возгорания комбайнов и тракторов является проблема с электропроводкой, нарушение правил монтажа электрооборудования, неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. А также забивание механизмов комбайна растительными остатками и утечка ГСМ.

Катунь24