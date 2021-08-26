Катунь24: В Рубцовске отремонтируют тротуары на подходах к школам

В городе началась работа по ремонту тротуаров, ведущих к школам. Подрядная организация уже обрезает старые деревья по восточной стороне улицы Комсомольской от улицы Светлова.

Фото: «Местное время»

В рамках муниципальной программы “Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске на 2021-2025 годы” будут отремонтированы: подход к гимназии № 3 (тротуар с восточной стороны улицы Громова от переулка Садового до бульвара Победы) и подход к школе № 2 (тротуар с восточной стороны улицы Комсомольской в границах от Светлова до Тихвинской). Стоимость контракта составляет 4 549 611 рублей.

Подрядчику предстоит осуществить демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюрных камней, обрезку деревьев, затем уложить новое асфальтобетонное покрытие и установить новые бордюрные камни, сообщает пресс-служба администрации города.

Катунь24