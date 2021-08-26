Катунь24: В Барнауле накрыли наркоторговца, не успевшего «расфасовать товар»

О мужчине в полицию сообщили специалисты скорой помощи, обнаружившие человека в состоянии наркотического опьянения около одного из дворов Барнаула.

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У мужчины, жителя Барнаула, 1987 года рождения, при себе оказалось наркотическое средство синтетического происхождения массой 7,07 грамма.

Позже мужчина объяснил, что планировал сбыть запрещенные вещества на территории краевого центра. Через мессенджер он связался с неизвестным лицом, через которого получил координаты так называемой закладки, оставленной в Новосибирске. Далее он уехал в Барнаул с целью дальнейшей расфасовки наркотиков на более мелкие дозы и их распространения посредством организации тайников-закладок. Однако довести преступный умысел до конца не сумел, уточняют в пресс-службе МВД Алтайского края.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».

Катунь24