Катунь24: В барнаульском санатории «Обь» родился оленёнок

Пока что пятнистый малыш не выходит из домика, осторожничает. Нужно выждать неделю, чтобы поближе разглядеть олененка.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульском санатории «Обь» родился оленёнок

Олениха Маша ведет себя настороженно – привыкает к новому статусу. На днях она родила детеныша. Рога взрослого самца – грозное оружие, поэтому отец семейства Василий переехал в отдельный вольер. Все для того, чтобы не навредить долгожданному олененку – беременность у этих животных длится в среднем 8 месяцев.

Мальчик это или девочка, пока неизвестно. Нужно выждать неделю, чтобы поближе разглядеть олененка. Он привыкнет к обстановке и выйдет из домика. Будет хвостиком ходить за матерью. Сейчас новорожденный зависит от молока, но со временем начнет пить воду, есть овес и капусту, как взрослый олень.

Когда-то в санатории «Обь» была своя небольшая оленья страна. Около двадцати голов жили в этих вольерах. Возможно, новорожденный олененок станет частью нового стада.

Катунь24