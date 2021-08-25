Катунь24: В Новоалтайске открыли салон федеральной сети магазинов оптики

Компания «Айкрафт» – один из лидеров российского оптического рынка. Каждые шестые очки в России произведены именно этой фирмой.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Новоалтайске открыли салон федеральной сети магазинов оптики

Для производства очков она использует высококлассное оборудование. Всего за 55 секунд с цифровой точностью робот обтачивает пару линз под выбранную оправу. Теперь магазин оптики «Айкрафт» есть и в Новоалтайске.

«Алтайский край обладает высоким потенциалом развития и именно поэтому интересен нашей компании. Открытие нового магазина оптики «Айкрафт» в Новоалтайске позволит жителям и гостям города получить доступ к широкому ассортименту качественных очков, контактных линз и оптических аксессуаров», – рассказал старший территориальный менеджер компании «Айкрафт» в регионе Сибирь Денис Клочев.

Проверить зрение можно прямо в салоне бесплатно, без обязательства покупки, а консультанты-оптометристы сразу же подберут подходящую модель или закажут линзы под выбранную оправу. Индивидуальное изготовление и доставка очков занимают до 5 дней.

Салон оптики «Айкрафт» расположен в новоалтайском торгово-развлекательном центре «Парк» на 2 этаже.

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