Катунь24: В Новоалтайске открыли салон федеральной сети магазинов оптики
Компания «Айкрафт» – один из лидеров российского оптического рынка. Каждые шестые очки в России произведены именно этой фирмой.
Фото: Катунь 24
Для производства очков она использует высококлассное оборудование. Всего за 55 секунд с цифровой точностью робот обтачивает пару линз под выбранную оправу. Теперь магазин оптики «Айкрафт» есть и в Новоалтайске.
«Алтайский край обладает высоким потенциалом развития и именно поэтому интересен нашей компании. Открытие нового магазина оптики «Айкрафт» в Новоалтайске позволит жителям и гостям города получить доступ к широкому ассортименту качественных очков, контактных линз и оптических аксессуаров», – рассказал старший территориальный менеджер компании «Айкрафт» в регионе Сибирь Денис Клочев.
Проверить зрение можно прямо в салоне бесплатно, без обязательства покупки, а консультанты-оптометристы сразу же подберут подходящую модель или закажут линзы под выбранную оправу. Индивидуальное изготовление и доставка очков занимают до 5 дней.
Салон оптики «Айкрафт» расположен в новоалтайском торгово-развлекательном центре «Парк» на 2 этаже.