Катунь24: В России планируют ввести уголовное наказание за сервисы по подмене номеров

По оценкам банкиров, телефонные мошенники крадут у россиян таким образом 3,5–5 млрд руб. в месяц, уточняет «КоммерсантЪ».

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Письмо с соответствующим предложением направил Общероссийский народный фронт (ОНФ) главе Минцифры Максуту Шадаеву 23 августа 2021 года. Активисты предлагают ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены. Также они предлагают обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. За введение уголовной ответственности за подмену номеров выступает также и Центральный Банк.

«И МВД, и специалисты по кибербезопасности говорят, что подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан», — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Подменные номера, помимо мошенников, используют также и банки, ритейл, сфера услуг для информирования клиентов — на такие номера нельзя перезвонить.

По информации «Коммерсанта», в Минцифре пока не получили письмо от ОНФ, однако отметили, что «в разной степени готовности» находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров. Над решением проблемы также работают и мобильные операторы.

Катунь24