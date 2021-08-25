Катунь24: В Барнауле появилась «умная» водоразборная колонка

Автоматизированный механизм поможет снизить потери жидкости, дозируя её, сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала.

Фото: «Росводоканал Барнаул»

Набирать воду из неё горожане смогут с помощью специальных электронных карт. Устройство установили вместо обычной колонки на улице Аванесова, 39. Им смогут пользоваться те же абоненты, что ранее набирали там воду, уточнили в Росводоканале.

«Оплата будет производиться за фактически потребленный объем воды по карте. В случае ее поломки или утери клиенту нужно обратиться в офис нашей компании по адресу: проспект Калинина, 116, предварительно записавшись», – рассказала коммерческий директор «Росводоканал» Барнаул» Татьяна Колганова.

Чтобы налить из колонки воду в ёмкость, нужно подставить её под кран, приложить электронную карту к кругу-считывателю. После этого начнётся подача воды.

Пока что устройство работает в тестовом режиме, в перспективе их число могут увеличить.

Катунь24