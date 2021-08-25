Катунь24: В Барнауле отремонтируют клуб, заасфальтируют дорогу и благоустроят школьный стадион

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в Ленинском районе в прошедшие выходные.

Фото: официальный сайт Барнаула

Он посетил клуб в селе Гоньба, участок дороги на улице Садовое Кольцо в посёлке Казенная Заимка и среднюю общеобразовательную школу № 113 им. Сергея Семенова, информируют в пресс-службе администрации города.

В Научногородокском клубном объединении работают 20 творческих коллективов, в которых занимаются 507 человек, в год проводится 115 культурно-массовых мероприятий. В Доме культуры п. Научный Городок работает Барнаульская детская школа искусств № 7 (музыкальное и художественное отделения), ведет прием МФЦ Алтайского края, работает Совет ветеранов труда и тружеников тыла поселка. По словам главы администрации Ленинского района Александра Михалдыкина, клуб села Гоньба, в котором также расположены библиотека и классы для занятий с дошкольниками, является одним из самых важных мест для местных жителей и нуждается в серьёзном ремонте. В результате осмотра здания было принято решение увеличить финансовые средства на капитальный ремонт с 4 до 15 миллионов рублей.

«На ремонт здания в бюджете города на следующий год было предусмотрено около четырех миллионов рублей, но мы решили пересмотреть эту сумму в сторону увеличения до 15 миллионов рублей. Это позволит не только провести ремонт, но и укомплектовать клуб современным оборудованием, выполнить благоустройство прилегающей территории», – уточнил глава Барнаула.

Также по просьбам местных жителей и в рамках ремонта дорог сельских и поселковых территорий в этом году положат асфальт на участке дороги на улице Садовое Кольцо от улицы Соколиной до улицы Жемчужной. На эти цели выделено 4 млн рублей. Александр Лисицын, депутат Барнаульской городской Думы, отметил: «За четыре года финансирование программы ремонта дорог в частном секторе и пригородных поселках в Барнауле неизменно увеличивается. Эту тенденцию мы будем стремиться сохранять и впредь».

Кроме этого, было принято решение дополнительно выделить 500 тысяч рублей на асфальтирование оставшегося участка улицы Садовое Кольцо до дома № 43. Работы планируется начать уже в начале осени. В настоящее время подрядной организацией в Ленинском районе завершаются работы по ремонту дорог в частном секторе на улице Панкратова от дома № 64д до дома № 80б, ведутся работы на улице Новой, от дома № 40б до дома № 22а на улице Рабочей.

Представители администрации города и района вместе с депутатами посетили школу № 113, шефом-наставником которой является СГК. Благодаря такому сотрудничеству в 2020 году был реализован мультимедийный проект внутреннего школьного радио. В настоящее время на школьном стадионе ведутся работы по строительству универсальной площадки для занятий баскетболом и волейболом с современным резиновым покрытием. Оба эти проекта созданы при активной поддержке депутата Барнаульской городской Думы Александра Гросса.

Родители учащихся школы ранее обращались к депутатам с просьбой рассмотреть возможность восстановления асфальтового покрытия беговой дорожки. Вячеслав Франк заявил, что «в школе на сегодняшний день учится 1600 детей, ежегодно растет число первоклассников. В прошлом году их было 180, а в этом уже 190. Планировалось выделить на подготовку образовательного учреждения к новому учебному году 600 тысяч рублей, но с учетом просьб родителей и обращений депутатов, представляющих интересы жителей этого микрорайона, мы выделим еще 600 тысяч, чтобы выполнить комплексное благоустройство стадиона». К ремонту беговой дорожки планируется приступить уже на следующей неделе. Работы будут проводиться до 1 октября 2021 года.

Катунь24