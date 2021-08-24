Катунь24: Врач назвал главный признак сахарного диабета

Ожирение в области талии может быть предвестником сахарного диабета, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Оценить риск можно простым способом.

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«Ожирение в области талии — признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы», — рассказала она в беседе с телеканалом «Москва 24».

Как утверждает специалист, это один из признаков метаболического синдрома, который очень часто приводит к сахарному диабету.

Проверить, находится ли человек в группе риска или нет, можно самостоятельно. Врач посоветовала измерить себе сантиметровой лентой талию. Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин — 100 сантиметров, то необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Катунь24