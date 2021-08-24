Катунь24: В Усть-Калманке установили квест-комнату виртуальной реальности «Знаменосцы Победы»

Её открыли в День российского флага.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Усть-Калманке установили квест-комнату виртуальной реальности «Знаменосцы Победы»

Водрузить знамя на Рейхстаг могут жители и гости Усть-Калманки с помощью VR-очков. Сюжет комнаты виртуальной реальности построен на событиях в Берлине 1945 года.

Интерактивные квест-комнаты движение «Бессмертный полк России» изготовило для 14 регионов страны, где родились знаменосцы. Среди них уроженец Алтайского края – Пётр Петрович Кагыкин.

Квест-комната виртуальной реальности «Знаменосцы Победы» будет работать в Усть-Калманском доме культуры до 1 сентября.

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