ГОРНЯК22 24.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Усть-Калманке установили квест-комнату виртуальной реальности «Знаменосцы Победы»

Горняк22
7 часов Ago

Её открыли в День российского флага.

Фото: Катунь 24

Водрузить знамя на Рейхстаг могут жители и гости Усть-Калманки с помощью VR-очков. Сюжет комнаты виртуальной реальности построен на событиях в Берлине 1945 года.

Интерактивные квест-комнаты движение «Бессмертный полк России» изготовило для 14 регионов страны, где родились знаменосцы. Среди них уроженец Алтайского края – Пётр Петрович Кагыкин. 

Квест-комната виртуальной реальности «Знаменосцы Победы» будет работать в Усть-Калманском доме культуры до 1 сентября.

Катунь24

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