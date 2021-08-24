Катунь24: В Рубцовске осудили мужчину, из ревности к жене убившего соседа

Гражданин нанёс «сопернику» два удара ножом в живот.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Убийство произошло в декабре 2020 года. 54-летний местный житель приревновал свою супругу к соседу. Накануне они вместе распивали спиртное. Горожанин пришел к предполагаемому 55-летнему сопернику и дважды ударил его в живот ножом. От полученной травмы сосед скончался на месте, уточняет пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия нападавший мужчина отказался от дачи показаний, а также ходатайствовал о рассмотрении дело присяжными заседателями. Они вынесли решение о виновности гражданина. На основании этого решения ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катунь24