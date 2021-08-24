Катунь24: В Камне-на-Оби построят новую школу, межрайонный диагностический центр и отремонтируют спортивные помещения

Заместитель губернатора региона Игорь Степаненко во время рабочей поездки оценил социальные объекты города. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Камне-на-Оби построят новую школу, межрайонный диагностический центр и отремонтируют спортивные помещения

Детский сад «Умка» в Камне-на-Оби принял первых воспитанников два месяца назад. Уже сейчас работают 4 группы. С 1 сентября откроют ещё одну, специальную – для аутичных детей. Это единственное дошкольное учреждение города с элементами доступной среды.

Каменская межрайонная больница проводит капитальный ремонт и благоустройство территории прямо сейчас. Открыты новые отделения, улучшена материально-техническая база. В планах – строительство межрайонного диагностического центра.

Пятая гимназия города рассчитана на 500 человек, хотя уже сейчас там обучается 800 учеников. Реконструкция и расширение здания 1937 года сопоставимы со строительством нового здания. Его проект представили во время рабочей встречи. Подготовку необходимой документации поддержат за счёт краевых средств.

Капитальный ремонт спортшколы намерены начать уже в этом году. Также поставлен вопрос о реконструкции стадиона «Спартак». В первую очередь зала для занятия боксом.

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