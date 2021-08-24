Катунь24: В Новосибирске водитель автобуса запер в салоне женщину с ребёнком, которому стало плохо

В соцсетях женщина рассказала, что она вместе с маленьким ребёнком села в автобус, однако в дороге малыша стошнило. Водитель заблокировал двери, увёз женщину на конечную остановку и потребовал отмыть весь салон.

Фото: Скриншот из видео в паблике «Инцидент Новосибирск»

Как утверждает сама женщина, ребёнку стало плохо, однако рвота была несильной — «размером со спичечный коробок». Женщина предупредила кондуктора о случившемся, извинилась и на ближайшей остановке решила вывести ребёнка на свежий воздух. Но, как рассказала сибирячка, кондуктор схватила её и не давала выйти.

«Он не выпускал нас еще 2 остановки, всё это время ребенка рвало, пока нас везли», — рассказала она.

Далее, по словам женщины, на конечной остановке водитель закрыл все двери и начал ругаться матом. А когда женщина достала телефон, выбил его из рук.

«Я всё помыла, но этого персоналу автобуса показалось мало, и они начали требовать, чтобы я помыла лучше либо заплатила им за химчистку и автомойку», – поделилась сибирячка.

Женщина вызвала полицию. И только когда приехал экипаж, водитель открыл двери. Всё это время мать с ребёнком находились в запертом автобусе в духоте. Правоохранители объяснили, что водитель автобуса не имел права их удерживать. Позже пострадавшая написала заявление в полицию. Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет.

Катунь24