Катунь24: В Барнауле продолжают наносить дорожную разметку

Наносят разметку в первую очередь у общеобразовательных организаций — на территории 23 школ она уже нанесена, ещё на 15 объектах работы выполняются.

Фото: официальный сайт Барнаула

Новые пешеходные переходы уже появились возле школ в посёлках Центральный, Бельмесёво, Новомихайловка, Лесной, в селах Лебяжье и Гоньба, а также возле школ, расположенных в различных микрорайонах города. Всего до 25 августа новая дорожная разметка появится на 59 пешеходных переходах, имеющих выход на проезжую часть, рассказали в мэрии Барнаула.

Разметку помимо этого наносят и на дорогах общего пользования. В 2021 году увеличилась площадь дорог, на которых разметку будут наносить термопластиком. Он позволит обеспечить наличие разметки зимой и весной 2022 года, так как технология значительно увеличивает срок службы покрытия дороги.

В настоящее время продольную разметку из термопластичных материалов нанесли по Змеиногорскому тракту от Аванесова до Горнолыжной, на ул. Малахова. Разметку из термопластика также нанесут на основных нерегулируемых пешеходных переходах.

Катунь24