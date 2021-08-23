Катунь24: Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём Государственного флага

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага РФ. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram поздравил граждан с этим праздником.

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

«Это праздник каждого патриота, всех, кому дороги национальные ценности, кто уважает историю России и радуется ее новым достижениям.

Поднятие флага сопровождает самые важные события в стране и всегда наполняет каждого из нас чувством гордости и любви к Родине. Бело-сине-красный стяг напоминает нам о преемственности опыта и традиций, победах предков, а также об огромной ответственности перед будущими поколениями россиян. И пусть каждый из нас своим трудом, талантами, умениями приумножает благополучие общего дома – России», — написал глава региона, а также пожелал всем здоровья, благополучия и больших успехов.