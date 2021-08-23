Катунь24: В барнаульском парке «Арлекино» снова заработало колесо обозрения

Также заработали «Американские горки»!

Фото: прокуратура Алтайского края

С 21 августа в парке «Арлекино» возобновили работу аттракционы, эксплуатация которых в июле была запрещена прокуратурой. Проверка показала, что в парке отсутствовали документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения и пользования данными механическими конструкциями.

В самом парке отмечают, что в настоящий момент это единственное работающее колесо обозрения в городе.

Катунь24