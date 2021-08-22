Катунь24: В Таиланде туристов будут штрафовать за использование солнцезащитных кремов

Власти Таиланда запретили туристам использовать косметические средства, содержащие вредные для кораллов вещества, во всех национальных парках страны.

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Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Новые правила вступили в силу 6 августа 2021 года. С этого дня туристам нельзя использовать косметические средства, в составе которых есть оксибензон, октилметоксициннамат, энзакамен и бутилпарабен. При въезде в любой нацпарк страны все посетители будут обязаны отдать на хранение администрации заповедника средства, не соответствующие новым требованиям. Нарушителям придётся заплатить штраф в размере до 100 тысяч бат (222,9 тысячи рублей).

Уточняется, что такие меры власти приняли, чтобы остановить губительное воздействие веществ на растения, поскольку от них разрушаются личинки коралловых полипов и обесцвечиваются рифы.

Катунь24