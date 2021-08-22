Катунь24: В Барнауле осудили мебельщика, обманувшего 36 клиентов

Все они заказывали мебель у предпринимателя, но в итоге ничего и не получили.

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Мебельщик действовал по одной схеме: приезжал на замер, брал у клиентов предоплату, а затем просил оплатить ещё часть. После этого присылал документы о приобретении фурнитуры и просил ещё заплатить. После этого он сдавал фурнитуру обратно, а полученными деньгами пользовался как хотел. При этом мебель мужчина делать не планировал.

Мошенник снимал торговые площади в магазинах и привлекал туда клиентов. Заказы были разные: от 11 000 до 125 000 рублей. Так мужчине удалось поработать с 2015 по 2019 год.

«30 июля суд вынес приговор по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также предприниматель должен возместить ущерб потерпевшим», — сообщили в паблике «Барнаул 22».

Катунь24