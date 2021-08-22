Катунь24: В Барнауле сотрудники ДПС поймали водителя с поддельными правами

В июне 2020 года барнаульца лишили водительских прав из-за того, что он управлял машиной будучи пьяным. Не желая оставаться пешеходом 1 год и 6 месяцев, он где-то купил поддельное удостоверение и продолжил ездить на машине

Фото: pixabay.com

В июне 2021 года его остановили сотрудники ДПС на улице Юрина в Барнауле. Инспекторам мужчина предъявил купленные водительские права, но те поняли, что это подделка.

Во время расследования было установлено, что удостоверение изготовили с помощью цветного электрографического устройства, не по технологии предприятий АО «Гознак».

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, сообщили в краевой прокуратуре.

Катунь24