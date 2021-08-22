Катунь24: В Барнауле мотоциклист сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

ДТП произошло вчера вечером, 20 августа 2021 года, на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова.

Фото: Инцидент Барнаул

По данным городской ГИБДД, 17-летний парень на мотоцикле Irbis наехал на двух пешеходов — 13-летнего мальчика и 43-летнюю женщину, которые переходили дорогу. Прав на управление транспортным средством у юного водителя не было.

В результате и водитель, и пешеходы получили травмы. Их госпитализировали в Городскую больницу № 1.

Сейчас по факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Катунь24