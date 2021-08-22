Катунь24: В Алтайском крае высадят 3 миллиона сосен и елей

Высаживать деревья будут с сентября по октябрь 2021 года.

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В рамках нацпроекта «Экология» в России с 21 августа по 30 ноября пройдет акция «Сохраним лес». В лесном фонде Алтайского края мероприятия пройдут в 12 лесничествах.

«Предварительно в ходе акции будет высажено около трех миллионов сеянцев сосны и ели на 112 участках общей площадью 1322 гектара. В зеленых субботниках запланировано участие около 600 человек. Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» состоится 30 сентября в Тягунском лесничестве, где на площади почти 5 гектаров будет высажено 9 тысяч 800 сеянцев ели сибирской», — заявил начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Министерства природных ресурсов и экологии региона Игорь Дергачев.

Отметим, наш край уже не в первый раз принимает участие в акции, так в 2020 году в регионе высадили 3 миллиона 200 тысяч деревьев, в основном саженцев сосны.

Катунь24