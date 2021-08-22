Катунь24: Врач назвал простой способ продлить жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» раскрыл главные секреты долголетия.

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«В списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте – ограничение калорий и так далее», – сказал он.

Врач предложил людям, живущим в многоэтажных домах, отказаться от лифтов и подниматься на свой этаж пешком. Такая нагрузка вполне может заменить специальные тренажеры, считает он.

Мясников предложил перестать закупаться продуктами на неделю вперед, а вместо этого чаще посещать магазин.

«При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся», – объяснил телеведущий.

Еще один пункт – отказ от транспорта. По словам Мясникова, пешая прогулка – это равноценная замена физическим упражнениям.

Катунь24