Катунь24: Впавшая в депрессию россиянка заплатила таксисту почти 200 тысяч за поездку

Пенсионерка по ошибке заплатила водителю крупную сумму за поездку из Москвы в Серпухов. Виной всему стала депрессия.

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Всю дорогу женщина жаловалась водителю на проблемы в семье. Пенсионерка рассказала, что сын хочет отправить её на лечение в психиатрическую больницу. Таксист посочувствовал женщине и попытался её подбодрить.

Когда они приехали в пункт назначения, москвичка передала таксисту конверт с деньгами и вышла из машины. Позже водитель увидел, что в конверте было 190 тысяч рублей вместо 5 тысяч, полагавшихся за поездку.

Добросовестный мужчина вернул всю сумму клиентке. Чтобы отыскать женщину, он обратился в офис агрегатора такси и обо всём рассказал, сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, она перепутала конверты из-за того, что впала в депрессию.

Катунь24