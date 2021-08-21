Катунь24: В райцентре Немецкого национального района Алтайского края отремонтируют дорогу

А в селе Орлово построят новую школу. Работы оплатит краевой бюджет. Всего муниципалитетам края выделили 1 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В райцентре Немецкого национального района Алтайского края отремонтируют дорогу

По решению губернатора Алтайского края на районы региона распределили дополнительные деньги – 1 млрд рублей. Немецкий национальный район посетил председатель АКЗС Александр Романенко и начал свою поездку с оценки градообразующего предприятия — «Брюкке». Оно обеспечивает жителей села рабочими местами, которых больше трехсот.

Важная дорога для села — улица Школьная. Уже больше 10 лет она находится в плачевном состоянии. Ямы — последствия прошлого некачественного ремонта. Замена асфальта здесь — необходимость. Вдоль дороги располагаются важные районные объекты, например МФЦ. Дорогу отремонтируют как раз на выделенные средства из краевого бюджета.

Еще пять миллионов рублей направлено на благоустройство четырёх социальных объектов. Больше миллиона на новый асфальт у Дома культуры села Николаевка. Полтора на ремонт Шумановского сельсовета. И миллион на отделку учебных классов Гришковской и Гальбштадтской школ. Еще миллион рублей у района в резерве. А в селе Орловка в ближайшие два года планируют возвести новую школу, поскольку старая уже 11 лет находится в аварийном состоянии.

На проектно-сметную документацию уже выделено 7,5 миллиона рублей. А предположительная стоимость строительства составит 314 миллионов.

Строительство новой школы в Орловке и ремонт старой в Дегтярке включили в краевую адресную инвестиционную программу по предложению «Единой России». Обе школы находились в федеральном реестре по капитальному ремонту. Также до конца текущего года в Немецком национальном районе отремонтируют школу в селе Подсосново.

Катунь24