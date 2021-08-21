ГОРНЯК22 21.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Камне-на-Оби построят межрайонный диагностический центр

Горняк22
12 часов Ago

Строительство медицинского учреждения начнётся в 2022 году.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Как сообщил заместитель председателя правительства Игорь Степаненко во время рабочей поездки в Каменский район, получать медицинскую помощь здесь смогут не только жители города, но и прилегающих районов.

В последние два года в городе открыли отделение гемодиализа, центр амбулаторной онкологической помощи и первичный сосудистый центр, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Игорь Степаненко отметил большой вклад медицинских работников: «Вы работаете на перспективу. Надеемся, что и в дальнейшем мы вместе будем решать все вопросы».

Катунь24

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