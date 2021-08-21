Катунь24: В Барнауле могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев рассказал на пресс-конференции о предварительных итогах дорожных работ, а также о перспективах развития дорожно-уличной сети города на 2022 год.

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Так, по его словам, в 2021 году к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приступили на 22 участках из 23 (ещё не начался ремонт дороги на улице Ползунова). На трёх объектах работы уже закончились: улица Парфёнова, мост через реку в селе Власиха и улица Горнолыжная.

Всего в программу ремонта дорожных участков вложено 907 миллионов рублей, и по итогу будет исправлено 28 километров дороги. Окончание всех работ планируется на октябрь 2021 года, рассказали в администрации Барнаула.

Кроме реализации проекта «Безопасные качественные дороги» в городе идёт строительство участка дороги Северного Власихинского проезда по программе социально-экономического развития Алтайского края. До конца 2021 года жители получат новую дорогу с ливневой канализацией, тротуарами, уличным освещением и дополнительными парковочными местами.

С 2011 года продолжается реализация проекта по ремонту сельских дорог. Всего за это время было отремонтировано более 249 дорог частного сектора. На этот год запланировано отремонтировать 32 объекта на сумму более 42 миллионов рублей. К работе приступили уже в августе 2021 года. Также планируется ремонт нескольких мостов: пешеходные через реку Пивоварку на ул. Автотранспортной и через железнодорожные пути на ул. Водопроводной, а также мосты через Пивоварку на ул. Кутузова и на ул. Матросова.

Отвечая на вопрос о необходимости выделенных полос для общественного транспорта на самых загруженных участках, Антон Шеломенцев пояснил, что сейчас подрядчик занимается разработкой транспортной схемы, активно идёт сбор исходных данных. Комплекс работ будет разработан ориентировочно до конца февраля 2022 года, внедрение планируется на конец августа – сентября того же года.

Катунь24