Катунь24: В Алтайском крае собрали на треть больше корнеплодов, чем в прошлом году

Сельскохозяйственные предприятия региона продолжают сбор урожая.

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Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, картофель к сегодняшнему дню убрали с площади около 180 гектаров. Валовой сбор корнеплодов оценивают в 4253 тонны, что на 33 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Урожай овощных культур открытого грунта собрали уже со 109 гектаров, его оценивают в 2008 тонн, что на 700 тонн больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Аграрии накопали 27 тонн столовой моркови, 199 тонн столовой свеклы и 1605 тонн капусты.

Катунь24