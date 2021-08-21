Катунь24: Виктор Томенко обсудил с главой Ростуризма туристическую привлекательность Алтайского края

19 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководитель Ростуризма Зарина Догузова провели заседание круглого стола в правительстве региона.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

По словам Зарины Догузовой, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанный на 10 лет, включает в себя три пакета мер, связанных с развитием инфраструктуры туризма, поддержкой спроса на туристические услуги, нормативно-правовым и кадровым обеспечением.

Первая мера – это льготные кредиты предприятиям туриндустрии на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев. На предварительном этапе от региона поступили заявки на реализацию инвестпроектов на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей. Это позволит создать объекты размещения туристов, соответствующие современным мировым требованиям, причем развитие современных качественных гостиниц станет экономически выгодным для их владельцев. Важной мерой поддержки смогут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса. На реализацию их проектов в регион будет направлен межбюджетный трансферт, средства которого будут распределены на конкурсной основе. В приоритете актуальные для Алтайского края направления, такие как строительство нестационарных кемпингов, обустройство туристических маршрутов, соответствующих запросам современных туристов, и ряд других проектов.

По словам Зарины Догузовой, второй блок нацпроекта нацелен на системное продвижение турпродукта. Уже известный инструмент — программа туристического кешбэка – позволит стимулировать спрос на услуги после завершения высокого туристического сезона. В Ростуризме рассчитывают, что эта мера поможет расширить в Алтайском крае сезон приема туристов с 3 месяцев до 6-7.

Третий пакет мер связан с нормативно-правовым обеспечением и снятием административных барьеров в туризме. В настоящее время готовится концепция нового закона о туризме, который не обновлялся с 1996 года. После согласования с экспертами, представителями туриндустрии и органами власти регионов законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной Думы до конца текущего года. Принятие нового закона планируется в 2022 году. Зарина Догузова напомнила, что недавно были приняты закон о едином федеральном реестре турагентов, который создает прозрачные условия оказания услуг туристам, а также закон о деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, также позволяющий упорядочить оказание услуг. В настоящее время по поручению премьер-министра страны в проработке находится еще один закон, который позволит легализовать деятельность гостевых домов.

«Наша задача – сделать так, чтобы бизнес мог комфортно, легально работать. Это должны быть такие условия, которые бизнес сможет выполнить, а туристы смогли бы быть уверены в качестве предоставляемых услуг. К тому же бизнес (владельцы гостевых домов) мог бы иметь полный доступ к мерам государственной поддержки, в том числе участвовать в программе туристического кешбэка», — подчеркнула Зарина Догузова.

Свой вклад в поддержку развития туризма внесут и власти Алтайского края. Как отметил Виктор Томенко по итогам заседания, только в 2022 году планируется направить на финансирование отрасли около 700 миллионов рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Будет продолжено развитие дорожной инфраструктуры, усилия будут направлены на продвижение туристического бренда Алтайского края, обучение персонала предприятий отрасли, проведение маркетинговых и научных исследований и т.д.

Катунь24