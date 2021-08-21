Катунь24: В Алтайском крае на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий и инвалидов потратят 15 миллионов рублей

В 2021 году в регионе за счет средств федерального бюджета жильем обеспечили 10 ветеранов боевых действий на сумму 7,3 миллиона рублей, а также девять инвалидов на сумму 6,6 миллиона рублей.

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Сейчас в регионе на учёте по улучшению жилищных условий состоят 37 ветеранов и инвалидов боевых действий и 126 человек из числа инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В Минсоцзащиты Алтайского края уточняют, что все они встали на учёт до 1 января 2005 года.

Отметим, размер субсидии в третьем квартале 2021 года составляет 767,99 тысячи рублей. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Алтайскому краю — 42,666 рубля.

Катунь24