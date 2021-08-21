ГОРНЯК22 21.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле пропал 85-летний пенсионер. Волонтёры просят помощи в поисках

Горняк22
12 часов Ago

В краевой столице пропал Зотов Юрий. Мужчине 85 лет. 18 августа 2021 года он ушёл из дома в неизвестном направлении.

Фото: lizaalert.org

Приметы:

  • Рост: 160 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: зелёные.
  • Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка, с проседью.

Был одет: серый пиджак, оранжевая рубашка.

Особые приметы: носит усы.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт — Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Катунь24

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