Катунь24: В Барнауле пропал 85-летний пенсионер. Волонтёры просят помощи в поисках
В краевой столице пропал Зотов Юрий. Мужчине 85 лет. 18 августа 2021 года он ушёл из дома в неизвестном направлении.
Фото: lizaalert.org
Приметы:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: зелёные.
- Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка, с проседью.
Был одет: серый пиджак, оранжевая рубашка.
Особые приметы: носит усы.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт — Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.