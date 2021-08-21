Катунь24: В полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» вышли 10 тысяч лучших студентов страны

Завершился второй этап Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По результатам рейтинга участников в полуфиналы вышли 10 тысяч человек. Это студенты, которые выполнили все конкурсные задания, активно участвовали в мероприятиях проекта и работали над решением кейсов.

На втором этапе Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты прошли тесты для определения личностного потенциала, прослушали образовательный курс, выбрали наиболее интересное для себя направление, определились с личным или командным форматом работы, участвовали в различных мероприятиях и решали кейсы. Ответы молодежи оценивали эксперты, в числе которых руководители компаний-партнеров – Норникель, Росатом, РЖД, Mail.ru Group, БФ «Система». Результаты второго этапа студенты могут узнать в своих личных кабинетах на платформе tvoyhod.online.

«На протяжении многих лет занимаюсь социальным и событийным волонтерством, поэтому выбрала направление «Делаю добро». Но при этом мне хотелось попробовать что-то новое, и я взялась за решение кейса, направленного на сохранение семейных ценностей через социальное предпринимательство. Самое главное, что учитывала при подготовке ответа, это полезность моего проекта для общества, – сообщила студентка ПГНИУ Светлана Полыгалова (Пермь). – Конкурс «Твой Ход» стал для меня хорошей возможностью подумать над созданием стартапа и завести полезные и интересные знакомства».

В третий этап Всероссийского конкурса «Твой Ход» (полуфиналы), который пройдет с 15 сентября по 30 октября 2021 года, выйдут 10 тыс. самых активных студентов. При этом все остальные ребята могут остаться в экосистеме «Твой Ход» и также участвовать в активностях, розыгрышах и образовательных программах.

Полуфиналы пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны. В числе городов, которые первыми готовятся принимать конкурсантов, Калининград, Ростов-на-Дону, Томск. На этом этапе студенты станут участниками большой ролевой игры, которая позволит проявить все способности и навыки и продемонстрировать знания, полученные в ходе конкурса «Твой Ход».

«Конкурс позволяет развивать свои компетенции и укрепляет характер, именно поэтому я выбрала работу в команде и функцию капитана. Опыт организации рабочего процесса и распределения задач будет полезен в будущем, особенно в профессии, – считает студентка ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова Александра Кузяева (Санкт-Петербург). – Мы участвуем в направлении «Двигаю прогресс». Мне очень интересна научная работа в области искусственного интеллекта, я бы хотела связать с этим жизнь».

В качестве призов на третьем этапе конкурса «Твой Ход» студенты смогут получить приглашения на стажировки в крупнейшие компании страны и на международные отраслевые форумы, совершить экскурсии на ведущие предприятия, пройти обучение в престижных корпоративных школах.

«Выбрал направление «Открываю страну» и ни секунды не жалел об этом. Оно привлекло меня своей масштабностью. Хочу развивать туризм в России, чтобы каждый ее житель и гости их других стран могли с комфортом путешествовать и посещать самые красивые места, – считает студент КрИЖТ Кирилл Рубцов (Красноярск). – В конкурсе «Твой Ход» участвуем командой: мы с ребятами из одного университета и учимся на одном факультете. Для всех нас это первый опыт соревнования в таком масштабном конкурсе, и все-таки наша цель – дойти до самого финала. Думаю, нам это по силам».

В финал Всероссийского конкурса «Твой Ход», который пройдет в ноябре 2021 года в Сочи, выйдет тысяча лучших студентов. 200 победителей получат премии в размере 1 млн рублей – на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей выиграют дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов со всей страны.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

Катунь24