Катунь24: Всероссийские соревнования по настольному теннису пройдут в Барнауле

Мероприятие будет проходить в спорткомплексе «Победа», расположенном по ул. Антона Петрова, 146г, с 19 по 22 августа.

Фото: официальный сайт Барнаула

За призы Федерации настольного тенниса Алтайского края поборются юниоры и юниорки до 19 лет. Подобные соревнования не проводились в Алтайском крае около 15 лет. Участие в спортивном мероприятии примут команды из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краёв. По итогам соревнований теннисисты смогут повысить свой спортивный разряд до КМС.

При подготовке к соревнованиям Федерация настольного тенниса России безвозмездно предоставила комплекты теннисного оборудования: 6 теннисных столов, 6 столов для счетчиков, 6 подставок под полотенца и 100 ограничительных бортиков.

С учетом коронавирусных ограничений соревнования разбиты по дням и по времени. Не более 50 спортсменов одновременно будут находиться за теннисными столами, наполняемость зала не более 50 % от загрузки, объяснили в администрации Барнаула.

Место проведения: ул. Антона Петрова, 146г (спортивный комплекс «Победа»). Официальная церемония открытия пройдёт 20 августа в 14:00.

Катунь24