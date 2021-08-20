Катунь24: В Алтайском крае осудят директора турбазы, где на пожаре погиб человек

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора туристического комплекса ООО «Горное солнце». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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Туркомплекс расположен на территории «Бирюзовой Катуни» в Алтайском районе. Ночью 30 июля 2020 года в котельной одного из корпусов туркомплекса произошло возгорание. Хранившееся там дизельное топливо способствовало быстрому развитию пожара с дальнейшим блокированием пути эвакуации постояльцев. Более 20 клиентов туркомплекса, среди которых двое несовершеннолетних, были вынуждены прыгать из лоджий своих номеров с большой высоты. 63-летняя женщина при падении получила травмы, а позже скончалась в медицинском учреждении, рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24