Катунь24: Виктор Томенко принял участие в работе ежегодного августовского педагогического совещания

Мероприятие прошло 18 августа на площадке Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования.

Фото: официальный сайт Алтайского края

По данным Министерства образования и науки, общее число участников составило порядка 10 тысяч человек, среди них руководители муниципальных органов управления образованием, руководители муниципальных и краевых организаций, педагогические работники системы образования региона, представители родительской общественности. Впервые в этом году главная тема совещания является единой для всех регионов страны – «Трансформация системы воспитания: новые реальности, возможности, ответственность». Эта тема рекомендована для обсуждения Министерством просвещения России в связи с изменениями, внесенными в Федеральный Закон «Об Образовании в Российской Федерации». Участники обсудили проблемы организации воспитательной работы с детьми и молодежью и задачи на новый 2021 – 2022 учебный год.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул важность стоящих перед системой образования задач, которые предстоит решать в новом учебном году. На следующей неделе задачи развития общего образования будут рассмотрены на заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации под руководством Президента страны. Поэтому по словам Виктора Томенко, есть возможность обсудить на самом высоком уровне идеи, вопросы и пожелания, которые высказаны на педагогическом совещании в Алтайском крае. Губернатор особо отметил, что в системе образования края решается огромное количество задач, определенных национальными проектами, естественным продолжением которых являются проекты регионального уровня. Сделать систему образования более совершенной помогают разработанные педагогическим сообществом 10 инициатив, которым был придан статус губернаторских.

«Конечно, это осмысление, это идеи и, в конечном итоге, это было решение педагогического сообщества, что мы будем работать по этим 10 направлениям. Вся эта работа безусловно, находится в зоне нашего внимания, оценки и контроля. Зачастую мы принимаем решения правительственного уровня, которые позволяют выполнять эту работу наиболее эффективно и результативно», — отметил Виктор Томенко.

Заслуги специалистов системы образования получили высокую оценку, Губернатор вручил им государственные награды. За профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд медалью Алтайского края «За заслуги в труде» награждена заместитель директора по воспитательной работе «Кадетской школы-интерната «Алтайский кадетский корпус» Наталья Копылова (ЗАТО Сибирский). Благодарностью Губернатора поощрены педагог-организатор Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи Ангелина Харина (г. Барнаул), социальный педагог Алтайского краевого педагогического лицея-интерната Ирина Красильникова (г. Барнаул). Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» награждены педагог-психолог центра развития ребенка «Детский сад № 128» Тамара Блошкина (г. Барнаул) и старший воспитатель средней общеобразовательной школы № 8 города Бийска Лариса Ларцева.

Очное участие в совещании приняли депутаты Государственной Думы Российской Федерации Даниил Бессарабов и Иван Лоор. В режиме видео-конференц-связи участвовали эксперты федерального уровня, среди которых, заместитель генерального директора издательства «Просвещение» Ольга Жигалева и заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Асмолов.

Катунь24