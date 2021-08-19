Катунь24: В Барнауле открыли первый клуб виртуальных игр и путешествий Portal VR

Площадка объединила обучающие, спортивные, развлекательные игры и занятия. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле открыли первый клуб виртуальных игр и путешествий Portal VR

Прыгнуть с парашютом, нарисовать свой 3D-мир или отправиться на велогонку по Испании можно, не покидая полей виртуальной реальности. На площадке два зала. Один из них VR-клуб. Каждый посетитель выполняет задания в статике. Они подходят для детей с ОВЗ. Для них предусмотрена бесплатная программа.

Второй зал — VR-арена, подходит для командных игр, в том числе спортивных. Отдыхающие перемещаются в очках по цифровому пространству. Всего таких порталов 15 по России.

Всего в портале собрано более ста игр, подходящих для людей разных возрастов, начиная с 6 лет. Посетить его можно по адресу: Попова, 77а.

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