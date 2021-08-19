Катунь24: В партии ввозимых на Алтай узбекистанских нектаринов обнаружили карантинного вредителя

Общий вес фруктов составил 21 518 кг.

Фото: pixabay.com

Объект обнаружили во время энтомологического исследования сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, собственнику груза выдали предписание о принятии мер, исключающих распространение карантинных объектов на территории РФ: либо уничтожение продукции, либо обеззараживание (проведение фумигации), либо возврат обратно в Республику Узбекистан, откуда привезли продукцию.

Обнаруженный вредитель – восточная плодожорка. Эта бабочка повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Родиной вредителя считается Восточная Азия, на территории Российской Федерации имеет ограниченное распространение в Северокавказском регионе и представляет опасность для центрально-черноземной области и северо-западных районов, а также Поволжья.

В районах распространения плодожорка способна уничтожить от 50 до 100 % урожая, предпочитая грушу, персик и айву. Слабее повреждаются яблони, сливы, абрикосы, мушмула. При повреждении гусеницами сначала увядают и поникают наиболее молодые верхние недоразвитые листья побегов, затем 4-5 верхушечных листа, а в итоге усыхает весь побег. Симптомами повреждения являются увядшие и поникшие верхушечные листья на поврежденных побегах, выделения камеди, наличие буровой муки, характерные ходы в плодах.

Катунь24