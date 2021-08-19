Катунь24: В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Речь идет о 60 годах для мужчин и 55 – для женщин.

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В качестве инициаторов изменений выступила группа депутатов фракции КПРФ, в том числе её лидер Геннадий Зюганов.

Проект закона предусматривает возвращение к ранее существовавшему в России возрасту выхода на пенсию с 1 января 2022 года.

Депутаты считают, что принятое в 2018 году повышение пенсионного возраста приведет к ухудшению здоровья россиян предпенсионного возраста, которые вынуждены работать, а также существенно увеличит нагрузку на Фонд социального страхования. Также в КПРФ уверены, что повышение пенсионного возраста приведёт к росту безработицы, в том числе среди молодёжи.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, расходы на его реализацию в 2022 году оцениваются в 604,5 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году Госдума приняла закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст увеличили на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году и продлится до 2028 года.

Катунь24