Катунь24: Возвращение легенды: в России открыли продажу обновленного кнопочного телефона Nokia 6310

Легендарный мобильник можно приобрести за 4 490 рублей, сообщает «Российская газета».

Фото: HMD Global

Обновленная версия телефона обладает необходимыми современными функциями, как утверждают на официальном сайте Nokia. У устройства модели 6310 есть цветной экран 2,8 дюйма с поддержкой крупных иконок и увеличенных шрифтов, 16 MB оперативной и 8 MB внешней памяти. Телефон оснащен слотом для двух SIM-карты, а также позволяет слушать FM-радиостанции как с наушниками, так и без них. Кроме того, покупатели могут выбрать один из трёх цветов корпуса: черный, зелёный или золотой.

Оригинальный культовый телефон Nokia 6310 впервые появился в продаже в России в 2001 году. На Memepedia.ru эту модель называют «неразрушимой», отмечая, что она отличается повышенной прочностью и долговечностью. По-настоящему легендарным телефон стал 4 декабря 2011 года, когда на reddit.com была создана тема под названием «Терминатор сотовых телефонов», в котором автор пошутил, что единственный способ уничтожить телефон – бросить его в огонь Роковой горы из «Властелина колец». В русскоязычном интернете подобные шутки появились годом позже на портале «Пикабу».

Катунь24