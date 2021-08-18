Катунь24: В Новосибирске поезд насмерть сбил мужчину

16 августа 2021 года грузовой поезд сбил 50-летнего мужчину на железнодорожных путях между станциями Новосибирск – Восточный и Плехановская.

Фото: УТ МВД по СФО

В этот день мужчина возвращался домой вдоль путей. Машинист поезда ещё вдалеке увидел пешехода и стал подавать громкие сигналы, но тот на них никак не реагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение, однако наезда всё же не удалось избежать. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

Полиция просит граждан быть внимательными, находясь на железной дороге, и соблюдать правила безопасности.

Катунь24