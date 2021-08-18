Катунь24: В доисторический мир через телефон. Алтайский государственный музей представил мобильного гида по одной из выставок

Информация об экспонатах выставки «Доисторический мир», которая сейчас находится в музее, появилась в бесплатном мобильном приложении Artefact. Временная экспозиция в новом формате покажет посетителям палеонтологические находки учёных.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Помимо основных фактов об окаменелостях (фоссилиях) растений и животных, через него можно будет дополнительно узнать интересные детали, например, есть ли у современных сколопендр древние родственники и для чего мамонты использовали бивни на самом деле.

«Экспонаты дают возможность совершить путешествие сквозь геологическую историю Земли – от древнейшего периода, начавшегося более 2,5 млн лет назад, до четвертичного, который длится по сей день. Фоссилии − свидетели эволюции организмов на протяжении длительного времени. Так, лепидодендрон – гигантское растение, существовавшее в каменноугольном периоде, трилобиты и аммониты – морские животные палеозойской и мезозойской эры, мамонты и бизоны, кости которых также представлены в экспозиции, − части фауны четвертичного периода и современники человека», – сообщили в пресс-службе Министерства культуры Алтайского края.

Чтобы воспользоваться мобильным гидом, нужно установить приложение Artefact на смартфон с помощью App Store или Google Play. Далее, запустив его, навести камеру на QR-код, расположенный около экспоната – после этого появится информация о предмете: время и место нахождения окаменелости, данные об учёных, найденном организме и т.д. Дополнительные факты также высветятся в виде точек на фотографии.

Погулять по выставке также можно полностью в режиме онлайн, найдя её по названию «Доисторические миры» в приложении или на сайте https://artefact.culture.ru/ru.

Лично посетить выставку «Доисторический мир» можно в Алтайском государственном краеведческом музее до 1 сентября 2021 года включительно со среды по воскресенье по адресу: Барнаул, улица Ползунова, 39.

Катунь24