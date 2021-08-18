Катунь24: В Алтайском крае впервые пройдет региональный конкурс «Лучший молодой врач»

В Министерстве здравоохранения приняли решение впервые провести краевой конкурс «Лучший молодой врач», который призван повысить авторитет профессии врача.

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«Мероприятие позволит простимулировать активность молодых специалистов и раскрыть их профессиональный потенциал, повысить мотивацию к достижению высоких показателей в работе и, конечно, поощрить молодых специалистов, добившихся успехов в работе», — рассказывает начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров регионального Минздрава Тамара Коростелева.

Порядок проведения конкурса утвержден приказом Министерства здравоохранения Алтайского края «О проведении краевого конкурса «Лучший молодой врач» от 10.08.2021 № 438.

К участию в конкурсе допускаются врачи (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи-хирурги, врачи акушеры-гинекологи, врачи анестезиологи-реаниматологи), стаж работы которых по специальности составляет не более 10 лет, в том числе не менее 3 лет в организации, которая выдвигает врача на конкурс.

На I этапе в медицинских организациях в соответствии с установленными критериями осуществляется отбор кандидатов.

Пакет конкурсных материалов должен быть направлен в конкурсную комиссию до 1 октября 2021.

На II этапе рабочими группами по каждой номинации будет осуществлена оценка материалов участников, среди них:

отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, включая анализ работы врача-специалиста со статистическими показателями за последние 3 года, сведения о наличии квалификационной категории; внедрении современных методов диагностики и лечения в деятельность медицинской организации; индивидуальных профессиональных достижениях; научных и практических публикациях; о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации; об участии с докладами в профессиональных мероприятиях; о наличии благодарностей и грамот за трудовые заслуги; информацию об осуществлении наставничества и общественной деятельности; предложения по внедрению новых технологий диагностики и лечения, по улучшению организации труда в медицинской организации;

эссе на тему «Мой выбор»;

видеосюжет или слайд-шоу об участнике.

До 1 декабря конкурсная комиссия сформирует рейтинг участников по каждой номинации и примет решение о победителях конкурса.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места в каждой из номинаций, будут награждены дипломами и денежной премией.

Катунь24