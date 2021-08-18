Катунь24: В Барнауле прошёл рейд по ремонтирующимся участкам теплосетей

Представители Сибирской генерирующей компании и общественники оценили текущее выполнение работ. На месте работала и наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле прошёл рейд по ремонтирующимся участкам теплосетей

Перекрытие улицы Ядринцева на пересечении с улицей Папанинцев знакомо многим барнаульцам. Сибирская генерирующая компания проводит работы по замене теплосетей. Они прослужили 30 лет. Проведение ремонта контролируют общественники и депутаты.

«В большей степени замечания были в начале нашей совместной работы. Сейчас уже выстроена система, как я уже сказал, депутатский контроль осуществляется по определённым параметрам, которые указаны в чек-листах, и сегодня у нас выстроена слаженная работа, и результат вы видите сами. Сейчас по организации рабочего процесса замечаний нет. В сроках сегодня мы находимся, и как уже сказали коллеги, основная задача нам успеть всё в металле к 15 числу, к началу отопительного сезона», – рассказал депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов.

Диаметр трубопровода увеличится с 300 до 500 миллиметров. Всего заменят 805 метров теплосетей. Работы планируют завершить 30 октября.

«Реконструкция с увеличением диаметра – для чего это делается. Если вы обратили внимание, впереди нас, по бокам от нас – новые высотные здания, за Партизанской – новые кварталы. Увеличение диаметра производится, для того чтобы семнадцатый микрорайон имел в будущем нормальные параметры для теплоснабжения, и в том числе для того, чтобы мы могли свободно подключать новых потребителей, которых здесь, как вы видите, достаточно много. И в перспективе будут строиться», – пояснил директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

Ещё один участок реконструкции теплосетей проходит на улице Чкалова. Здесь трубопровод эксплуатируется уже полвека. Сейчас он снабжает ресурсами около двух с половиной тысяч человек. Размер труб увеличат с 200 до 250 миллиметров. Проводятся работы и по благоустройству – асфальтирование дороги и укладка газона.

«Хочется восстановить сразу, полноценно и качественно. Но главное опять же, ещё раз повторюсь, чтобы небесная канцелярия не подвела. К сожалению, входим в такой период, когда здесь погодозависимые работы будут выполняться, но надеемся, что всё будет сделано качественно, благоустроено, восстановлено в первоначальный вид и, может быть, уже даже будет лучше», – поделился глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Работы закончатся уже в конце августа. Всего за ремонтный период Сибирская генерирующая компания проведёт работы на 59 участках. Обновятся 29 км теплосетей.

Катунь24