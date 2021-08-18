Катунь24: В Барнауле продолжают ремонтировать дом, в котором взорвался бытовой газ

Напомним, утром 28 июля 2021 года в доме на Молодёжной, 37 на пятом этаже взорвался газ. Пострадали два человека.

Фото: Катунь 24

Сейчас в доме уже демонтировали поврежденную перегородку между квартирами № 59 и 78, утеплитель и инженерные коммуникации на чердаке. Кроме того, в квартиры уже привезли пиломатериал для раскрепления стропильной системы на период замены плит перекрытия.

В администрации Барнаула отмечают, что газоснабжение и электроснабжение подают во все квартиры, кроме пострадавших.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: Взрыв бытового газа в барнаульской пятиэтажке: подробности и комментарии очевидцев

Напомним, 28 июля в 8:55 в квартире № 78 на улице Молодежной, 37 произошёл хлопок бытового газа. В квартире повреждены балконы, межкомнатная и наружная стены.

Катунь24